Американская робототехническая компания «Boston Dynamics» уже не первый год занимается созданием роботов в идее собак, способных выполнять различные функции. Теперь здесь разработана модифицированная модель устройства, предназначенная для исследования пещер и подземных пустот на Марсе.

Дело в том, что все марсоходы, отправлявшиеся до сих пор на Красную планету, способны двигаться прежде всего по плоским поверхностям, и скорость у них весьма скромная – примерно 0,14 км/час. А вот робопсы хорошо «ходят» по пересеченной местности – в пещерах или подпочвенных пустотах. По мнению специалистов, именно эти объекты особенно интересны для научного исследования, к тому же пещеры могут стать местом, где расположатся будущие колонии поселенцев. Пещеры способны защитить своих обитателей от сильной космической радиации и ультрафиолетового излучения, а также запредельных холодов и сильнейших пыльных бурь.

Марсианский робопес, которого назвали «Au-Spot», более чем в десять раз легче существующих марсоходов, развивает скорость в пять км/час и умеет подниматься и вставать на «лапы» даже после падения. Робот способен обследовать территорию, создавать ее трехмерные карты и передавать их на поверхность планеты.

Сейчас «Au-Spot» проходит испытания: разработчики наблюдают, как устройство поведет себя в различных условиях – в тоннелях, на лестницах, в природных горных пещерах, сообщает телеканал «Наука».