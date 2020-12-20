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Газета "Кишиневские новости"

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21 – 31 декабря – денежный снегопад для трёх знаков зодиака

21 – 31 декабря – денежный снегопад для трёх знаков зодиака
20 декабря
14:31 2020
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В последние десять дней 2020-го года астрологи предсказали невероятную денежную удачу представителям трёх зодиакальных созвездий.

Для кого же финальная стометровка станет периодом финансового благополучия?

СКОРПИОН

Представителей этого знака зодиака Вселенная побалует подарками и денежными выигрышами. Если вы были активными хотя бы в последние месяцы года, то любое завершенное дело принесет существенную прибыль. Скорпионы, порадуйте себя хорошим новогодним подарком, о котором давно мечтали!

КОЗЕРОГ

Представители этого знака зодиака также могут рассчитывать на сказочное финансовое изобилие, которое будет запущено в ближайшие дни. Деньги будут прибывать из разных источников – финансовая благодарность, возврат долгов, денежные подарки, премии… Козероги, попробуйте удержать денежную волну подольше!

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