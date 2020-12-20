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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Николай Чудотворец – великий защитник Православия

Додон: Николай Чудотворец – великий защитник Православия
20 декабря
00:06 2020
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В связи с празднованием 19 декабря Дня Святителя Николая Чудотворца – одного из величайших и самых почитаемых святых Церкви, президент Молдовы обратился ко всем христианам.

«Святой Николай известен как великий защитник Православия и защитник несправедливо обвиняемых, купцов, путешественников, моряков и особенно как защитник детей. С незапамятных времён Святой Николай особо почитается на молдавской земле. Николай Чудотворец – покровитель моего дома и семьи.

По случаю этого прекрасного праздника сердечно поздравляю тех, кто сегодня празднует именины, а также тех, кто отмечает храмовый праздник дома. Желаю всем жителям нашей страны здоровья, душевного тепла и счастливых праздников!» – написал глава государства в соцсетях.

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