В связи с празднованием 19 декабря Дня Святителя Николая Чудотворца – одного из величайших и самых почитаемых святых Церкви, президент Молдовы обратился ко всем христианам.

«Святой Николай известен как великий защитник Православия и защитник несправедливо обвиняемых, купцов, путешественников, моряков и особенно как защитник детей. С незапамятных времён Святой Николай особо почитается на молдавской земле. Николай Чудотворец – покровитель моего дома и семьи.

По случаю этого прекрасного праздника сердечно поздравляю тех, кто сегодня празднует именины, а также тех, кто отмечает храмовый праздник дома. Желаю всем жителям нашей страны здоровья, душевного тепла и счастливых праздников!» – написал глава государства в соцсетях.