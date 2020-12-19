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Газета "Кишиневские новости"

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В Италии тоже не будет Рождества

В Италии тоже не будет Рождества
19 декабря
22:31 2020
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Италия вводит общенациональный локдаун на период рождественских праздников во избежание усугубления эпидемиологической ситуации в стране, передает ВВС.

Италия стала очередным европейским государством в списке тех, кто вводит строгий карантин на период зимних праздников. Вслед за Германией, Италия закрывает непродовольственные магазины, рестораны и бары. Путешествия будут разрешены только гражданам и только по работе или по предписанию врачей. Также с определенными ограничениями разрешат посещения родных. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что эксперты обеспокоены возможным скачком случаев заражения в период рождественских праздников. Италия зафиксировала самое высокое число летальных исходов от коронавируса среди всех европейских государств, около 68 000 смертей.

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