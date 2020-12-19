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Газета "Кишиневские новости"

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Президента Чили оштрафовали на $ 3 500

19 декабря
22:31 2020
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Президент Чили Себастьян Пиньера был оштрафован на $ 3 500 за фотографию, на которой он без маски, пишет ВВС.

Президент Пиньера нарушил правило об обязательном ношении маски в общественном месте. Ранее селфи, на котором изображены Пиньера и некая женщина – оба без масок, стало вирусным. Халатное отношение президента страны к эпидемиологической ситуации и равнодушие в отношении им же одобренных правил, привело к яростным спорам в сети. Строгие правила Чили предусматривают крупные штрафы за нарушение санитарных норм в условиях пандемии и в некоторых случаях даже тюремное заключение. Президент признал, что обязан был быть в маске. Число зараженных Covid-19 в Чили продолжает неуклонно расти. Зафиксировано более 581 тыс. заболевших на 16 тыс. смертей. Произошедшее в очередной раз подняло вопрос о политической несостоятельности Себастьяна Пиньера, как президента. В прошлом году он также спровоцировал агрессию в массах фотографией с вечеринки, сделанной в ночь протестов.

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