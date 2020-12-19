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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Братья Руссо снимут новый пост апокалипсис с Милли Браун

19 декабря
22:31 2020
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Милли Бобби Браун снимется в новом научно-фантастическом фильме от Universal Pictures «Электрический штат», сообщает Variety.

Британская актриса, звезда сериала «Очень странные дела», 16-летняя Милли Бобби Браун присоединилась к касту грядущего фильма от студии Universal. Сюжет фильма «Электрический штат» основан на одноименном романе Саймона Столенхага и расскажет очередную постапокалиптическую историю мира, в которой юная героиня путешествует по выжженной земле со своим единственным другом, желтым роботом. Авторы проекта, братья Руссо, снявшие «Мстителей» и «Академию смерти», получили сделку с Universal Pictures и с энтузиазмом принялись за работу. Руссо разрабатывали идею ленты с 2017 года.

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