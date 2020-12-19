Sony изъяли новенькую игру «Cyberpunk 2077» из своего PlayStation Store и предложили возврат денег покупателям, сообщает ВВС.

Мультиплатформенная RPG игра «Cyberpunk 2077» успела изрядно нашуметь с момента выхода. Русскоязычные геймеры жаловались на выбор актеров озвучки. По заявлению многих, дубляж игры получился откровенно плохим, а выбор тех, кто озвучил персонажей на русском языке основывался только на их известности на YouTube. Но не это повлияло на решение компании Sony убрать игру из своего магазина. «Cyberpunk 2077» оказался попросту недоработан. Геймеры сталкивались с разносортными багами, включая самопроизвольное отключение игры. Ранее, компания-разработчик «Cyberpunk 2077» CD Projekt Red уже предлагала возврат денег за игру. CD Projekt Red также планирует выпустить дополнение к игре, которое устранит неполадки. Однако неизвестно, планирует ли Sony вернуть игру в PlayStation Store, после ее доработки.