Google в очередной раз попытались изменить механизмы поиска своей системы с целью «установления доминирования» на рынках автомобилей, телевизоров и колонок, пишет ВВС.

38 американских штатов подали в суд на Google, обвинив компанию в содействии установления монополий крупных компаний-производителей автомобилей, телевизоров и колонок. Дело было заведено в ответ на заявление Google об усовершенствовании их поисковой системы. Для технического гиганта текущее судебное разбирательство станет уже третьим по счету за последние два месяца. По мнению Google, правительство хочет, чтобы поисковая система была менее эффективной. Механизм поиска основывается на предыдущих запросах пользователя и наиболее популярных, подстраиваясь под владельца конкретного устройства, предоставляя ему выбор из лучших вариантов, оцененных другими пользователями. Прокурор, который ведет дело, полагает, что такая система лишает бизнес соревновательного элемента, что недопустимо в условиях свободного рынка.