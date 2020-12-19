Случившееся – не первый пример покушения на систему безопасности правительства США.

По заявлению пресс-службы министерства, из всех попыток взлома секретных данных именно последняя представляет наибольшую угрозу. Департамент энергетики отвечает за ядерную безопасность страны. В случае похищения секретных данных из их ведомства, опасности подвергнутся не только США. Представители технического гиганта Microsoft также выступили с заявлением, что обнаружили в своей системе подозрительную активность. Многие подозревают в произошедшем российское правительство. РФ отрицает свою причастность к случившемуся.