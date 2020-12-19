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Газета "Кишиневские новости"

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Министерство энергетики США подверглось хакерской атаке

Министерство энергетики США подверглось хакерской атаке
19 декабря
22:11 2020
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Случившееся – не первый пример покушения на систему безопасности правительства США.

По заявлению пресс-службы министерства, из всех попыток взлома секретных данных именно последняя представляет наибольшую угрозу. Департамент энергетики отвечает за ядерную безопасность страны. В случае похищения секретных данных из их ведомства, опасности подвергнутся не только США. Представители технического гиганта Microsoft также выступили с заявлением, что обнаружили в своей системе подозрительную активность. Многие подозревают в произошедшем российское правительство. РФ отрицает свою причастность к случившемуся.

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