Устойчивость бактерий к антибиотикам – огромная проблема для современной медицины, создающая невероятную сложность в лечении многих болезней. Ученые Бингемтонского университета в США разработали устройство, способное определить, насколько бактерии устойчивы к воздействию антибиотиков.

Дело в том, что в бактериях непрерывно происходят химические процессы, необходимые для роста бактерий и передачи ими информации другим микроорганизмам. Эти химические процессы представляют собой перенос электронов, и чем медленнее этот перенос, тем активнее действуют антибиотики. Правда, некоторые патогенные бактерии (например, кишечная палочка) электроны не переносят, и чтобы заставить их делать это, исследователи попробовали добавить к ним определенные химические вещества. И тогда датчики устройства, которое осуществляет контроль за переносом электронов постоянно, смогут наглядно показать, насколько выражен эффект от применения антибиотиков, сообщает binghamton.edu.