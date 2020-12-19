Во время онлайн-заседания Совета глав государств СНГ белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что странам, входящим в Союз, необходимо наладить более тесные, чем есть сегодня, связи, сообщает БЕЛТА.

Минск в следующем году будет председательствовать в СНГ. «Мы намерены сосредоточить внимание на усилении роли Содружества для улучшения уровня жизни населения, на решении проблем, вызванных глобализацией и новыми вызовами современности», – отметил Лукашенко на заседании. В ближайшее время будет опубликован текст концепции председательства Белоруссии в СНГ. «Видим необходимость повышения эффективности работы межотраслевых органов СНГ, направленной на активизацию инвестиционной деятельности, расширение производственной кооперации, поиск общих точек экономического роста», – определял задачи на следующий год Лукашенко.