До сих пор владельцы смартфонов и других электронных устройств при случайном падении или ударе гаджета вынуждены были обращаться за заменой дисплея. Но в ближайшем будущем эта проблема исчезнет.

Команда ученых из Корейского института науки и технологий и Университета Йонсей разработала новый материал для изготовления дисплеев, обладающий свойством самовосстанавливаться после «травм», ликвидируя трещины и восстанавливая поврежденные функции материала. Причем процесс происходит при комнатной температуре и занимает примерно двадцать минут. Поэтому, даже если дисплей гаджета пострадает при механическом воздействии или под влиянием непрерывного электромагнитного излучения.

Это абсолютно прозрачный полиамид, отличающийся высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Он пригоден для изготовления набирающих популярность гибких и складных дисплеев, применяется также в аэрокосмической и других отраслях промышленности, сообщает eurekalert.org.