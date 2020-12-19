Музей появился в Полтавской области, на базе одной из этноусадеб. В экспозиции – традиционные овощи, входящие в состав знаменитого блюда – капуста, свекла, лук, чеснок, все как в свежем, так и в квашеном или консервированном виде, а также глиняные горшки и старинная печь, такая, в какой хозяйки издавна готовили еду.

Владелица усадьбы и руководитель музея много лет собирала рецепты борща по всей стране и уверяет, что сегодня их в коллекции триста шестьдесят пять, по числу дней в году. Поэтому посетители экспозиции ежедневно смогут попробовать новое блюдо. А борщи в украинских селах готовили на все случаи жизни, и всякий раз они были разными – на свадьбы и поминки, летом и зимой, холодные и горячие… Причем блюдо можно будет не только продегустировать, но и познакомиться с рецептами приготовления, узнать об особенностях каждой разновидности и вообще о культуре национальной кухни, сообщает rubryka.com.