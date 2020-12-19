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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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По урчанию в животе можно поставить диагноз

По урчанию в животе можно поставить диагноз
19 декабря
13:21 2020
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О том, что живот урчит не просто так, говорил еще отец медицины Гиппократ, живший две тысячи лет назад. Современные ученые сумели доказать его правоту.

Специалисты из Университета Западной Австралии разработали устройство, способное слушать звуки, издаваемые кишечником и определять, какие процессы в нем происходят. Звуки записываются и затем анализируются искусственным интеллектом.

Одним из заболеваний, о котором чаще всего свидетельствует урчание в животе, является синдром раздраженного кишечника. Но диагностировать его с уверенностью сложно, потому что анализов для этого в мировой медицине до сих пор не существовало, не считая процедуры колоноскопии – очень неприятной. Так вот, новая разработка австралийских ученых продемонстрировала очень высокую точность диагностики этого заболевания – свыше восьмидесяти пяти процентов.

Теперь исследователи планируют расширить круг патологий желудочно-кишечного тракта для опробования новой технологии и для их диагностики. Ученые рассчитывают, что эта методика может стать безболезненной и несложной заменой процедуре колоноскопии, сообщает «Daily Mail».  

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