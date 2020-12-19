Масштабное исследование, проведенное специалистами Университета Отаго, охватило свыше тысячи молодых – не старше двадцати пяти лет – жителей США и Новой Зеландии. В ходе онлайн-опроса выяснялись привычки, качество сна, физические нагрузки, пищевое поведение, социально-экономическое положение и т.д. Параллельно был проведен тест на наличие симптомов депрессии.

Изучив полученную информацию, ученые пришли к выводу, что главный фактор, влияющий на психическое здоровье, – ночной сон, причем дело не столько в его продолжительности, сколько в качестве. При этом продолжительность все-таки играет роль: больше всего симптомов депрессии демонстрировали люди, которые спали или меньше восьми часов или больше двенадцати.

Что касается еды, то лучшее самочувствие в психическом плане оказалось у тех опрошенных, которые употребляли в день около пяти порций овощей и фруктов, не подвергавшихся тепловой обработке. А худшее самочувствие, опять же отмечалось у тех, кто ел этих продуктов или слишком мало, или слишком много. В общем, все хорошо в меру.

А третий «кит», поддерживающий психическое здоровье, – высокая физическая активность, чем далеко не всегда может похвастать современная молодежь, прочно привязанная к всевозможным гаджетам. Между тем, медики отмечают, что именно среди людей этой возрастной категории наблюдается достаточно высокий уровень психических заболеваний, сообщает health.mail.ru.