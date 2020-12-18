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Газета "Кишиневские новости"

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Додон пожелал успехов новому Послу РМ в Российской Федерации

Додон пожелал успехов новому Послу РМ в Российской Федерации
18 декабря
21:06 2020
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Глава государства провел встречу с Владимиром Головатюком, депутатом парламента, председателем Комиссии по экономике, бюджету и финансам. Игорь Додон поблагодарил депутата за огромную работу в законодательном органе и пожелал успехов в новой должности главы дипмиссии Республики Молдова в Российской Федерации.

– Господин Головатюк – профессионал, и я убежден, что в качестве Посла он внесет свой вклад в расширение и углубление отношений между Республикой Молдова и Российской Федерацией в интересах государства и граждан нашей страны, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Участвующий в этой встрече министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой сообщил о завершении переговорного процесса по проекту Соглашения между Республикой Молдова и Российской Федерацией о социальном обеспечении. Проект, который активно обсуждается в последнее время, предусматривает выплату пенсий по старости, пенсий по инвалидности, полученной в результате общих заболеваний, несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также пенсий по потере кормильца и пособий в случае смерти и т.д. Наши сограждане давно ждут этот документ.

Президент Игорь Додон обещал, что Соглашение будет подписано в ближайшее время, что приведет к укреплению социальной защиты молдаван в Российской Федерации.

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