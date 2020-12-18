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Газета "Кишиневские новости"

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Кому и сколько должен Узбекистан

18 декабря
19:26 2020
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Министерство финансов Узбекистана распространило отчет, в котором показано, кому из международных кредиторов и сколько должна страна, сообщает Podrobno.uz.

Всего к осени 2020 года внешний долг Ташкента составил 18,5 миллиарда долларов. Чиновники утверждают, что все эти деньги пошли на инвестиции в экономику. Больше всего в Узбекистан вложил Азиатский банк развития – 4,5 миллиарда долларов. Центральный офис этого финансового учреждения находится на Филлипинах. Крупнейшими акционерами являются Япония и США. Средняя сумма кредита обычно не превышает 15 миллионов долларов. На втором месте Всемирный банк – 3,1 миллиарда долларов. Тройку самых значимых кредиторов замыкает с 2,2 миллиардами долларов китайский Экимбанк.

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