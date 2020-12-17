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Газета "Кишиневские новости"

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Румынские правые не могут договориться между собой

17 декабря
17:27 2020
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Президент Клаус Йоханнис подписал указ, согласно которому двухпалатный парламент соберется на первое заседание 21 декабря, сообщает «Международное румынское радио».

После выборов в Сенат и Палату депутатов партии ведут активные переговоры относительно того, кому какие должности достанутся. Потенциальные союзники, представители правых сил, не могут договориться, кто должен усесться в кресло премьера, а кто будет спикером парламента. Национал-либералы хотят, чтобы бывший глава кабинета министров Людовик Орбан стал председателем Палаты депутатов, а вот Союз за спасение Румынии видит в этой должности Кэталина Друлэ. Подобного рода споры идут и вокруг назначения главы кабинета министров. Социал-демократы, набравшие на выборах больше всех голосов, остаются в гордом одиночестве. Они грозятся бойкотировать заседание парламента в понедельник. По мнению левых, в условиях коронакризиса, надо формировать правительство национального доверия, в котором будут представлены все партии, прошедшие в парламент.

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