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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Том Круз орал на сотрудников из-за нарушения мер безопасности

Том Круз орал на сотрудников из-за нарушения мер безопасности
16 декабря
21:56 2020
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В сети появилась аудиозапись того, как Том Круз кричал на съемочную группу, что уволит любого, кто нарушит меры безопасности против Covid-19, сообщает Variety.

Съемки седьмой части фильма «Миссия: Невыполнимо» в самом разгаре, и главная звезда франшизы американский актер Том Круз лютует. Была опубликована аудиозапись, на которой Круз истошно кричит на сотрудников: «Если я увижу что-то подобное еще раз, вы *** уволены». По достоверной информации, актера возмутило, что два члена съемочной группы стояли непозволительно близко перед монитором компьютера, нарушая правила социального дистанцирования. На данный момент работу над кинолентой приостановили, в связи со второй волной коронавируса. На записи Круз кричит: «Нет, не извиняйся. Извинись перед теми людьми, которые теряют свои *** дома из-за того, что киноиндустрию закрыли […] Ты не помешаешь мне снять этот *** фильм». Многие знаменитости поддержали Тома. Премьера новой «Миссии: Невыполнимо» назначена на ноябрь 2021 года.

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