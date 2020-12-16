Премьер потребовал от министра МВД позаботиться о здоровье полицейских и не позволять никому давить их тракторами.

«Не думаю, что в авторизации на проведение протеста указано позволение заезжать на тракторах по ступеням парламента, тем более, что эти трактора приобретены за счет налогов, которые оплачивают полицейские, учителя, врачи, работники культуры», – заявил премьер Ион Кику, резко отреагировав на протест аграриев, во время которого получили травмы четверо полицейских.

«Те, кто находится перед парламентом, не платят налоги или, если и платят один лей, получают обратно три. Не думаю, что общество готово и в дальнейшем забирать деньги у врачей и платить сельхозлидерам, тем более что в нынешнем году имели место рекордные выплаты из госбюджета аграриям – 1,2 млрд леев. Никогда в истории страны, даже в наилучшие годы, не выделялось столько денег, повторюсь, за счет налогоплательщиков – не тех из Штефан-Водэ и Каушан, ни Василе Колца из Хынчешт, а за счет учителей, медиков, людей, которые вносили свой вклад в бюджет», – отметил Кику.

Премьер потребовал у министра МВД обеспечит общественный порядок.

«Каждый гражданин имеет право на демократический протест, но нужно соблюдать закон. И когда кто-то нарушает права других людей, полиция и госведомства должны выполнить свой долг. Прошу вас позаботиться о здоровье полицейских и не позволяйте, чтобы кто-то давил их тракторами», – заявил премьер.

Министр МВД заявил на заседании правительства, что несколько аграриев попытались въехать на тракторах по лестнице парламента. В протесте задействованы 54 трактора, из которых 8 были припаркованы на газонах и тротуаре.