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Газета "Кишиневские новости"

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Парламент Молдовы аннулировал скандальный закон о миллиарде

16 декабря
19:51 2020
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Депутаты отменили так называемый закон о миллиарде, которым на граждан было возложено возмещение украденных из банков средств. За инициативу ПСРМ проголосовали 56 парламентариев. ДПМ, ПДС и Платформа DA выступили против, покинув зал заседаний.

Депутаты ПСРМ предложили, чтобы сэкономленные средства – почти 600 млн леев – были направлены на нужды сельского хозяйства.

Напомним, что инициатива ПСРМ предполагала отмену закона, которым возмещение похищенных средств возложено на граждан.

Закон 2016 года предусматривает выпуск государственных облигаций по фиксированной ставке сроком на 25 лет и на сумму 13,58 млрд леев. Эффективная процентная ставка составляет 5%.

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