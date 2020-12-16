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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове пенсионный возраст будет снижен

16 декабря
19:51 2020
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Парламент поддержал инициативу ПСРМ о снижении пенсионного возраста. Проект предусматривает установление пенсионного ценза в 57 лет для женщин и в 62 – для мужчин. Законопроект был одобрен в двух чтениях голосами 54 депутатов.

Кроме того, изменится и период расчета пенсионных выплат.

Реформа пенсионного обеспечения была проведена в 2016 году по предложению правительства Филипа. Тогда было принято решение увеличить пенсионный ценз до 63 лет как для женщин, так и мужчин.

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