В течение прошедшего дня, 16 декабря, зарегистрированы еще 25 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 72-летняя женщина из Кишинева, 80-летний мужчина из Кишинева, 81-летняя женщина из Кишинева, 58-летний мужчина из района Чимишлия, 61-летний мужчина из Кишинева, 70-летняя женщина из Кишинева, 65-летний мужчина из района Басарабяска, 60-летняя женщина из Кишинева, 74-летний мужчина из Дондюшанского района, 60-летний мужчина из Кишинева, 70-летний мужчина из Кишинева, 35-летний мужчина из Кишинева, 76-летняя женщина из Кишинева, 76-летняя женщина из Яловенского района, 84-летняя женщина из района Кагул, 72-летний мужчина из Страшенского района, 67-летний мужчина из Кишинева, 69-летняя женщина из Яловенского района, 79-летняя женщина из Оргеевского района, 87-летняя женщина из Шолдэнештского района, 74-летняя женщина из Теленештского района, 63-летний мужчина из Кишинева, 59-летний мужчина из Теленештского района, 66-летний мужчина из района Дрокия, 71-летний мужчина из Оргеевского района. На вечер 16 декабря 112677 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2650 человек умерли от инфекции.