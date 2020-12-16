Российские исследователи из Института когнитивных нейронаук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» провели эксперимент, в ходе которого получили подтверждение предположения, что экономическая деятельность активно воздействует на мозг.

Участникам предложили экономическую игру, требовавшую быстрой реакции на звуковые сигналы о возможной потере выигрыша. В результате выяснилось, что в ходе игры слуховая кора мозга начинает лучше различать звуки, предвещающие большой финансовый ущерб. Ученые сделали вывод, что опыт экономической деятельности приводит к таким изменениям в мозге, что он обучается автоматически распознавать важные внешние сигналы, даже если человек сознательно не сосредоточивает на них внимание, сообщает hse.ru