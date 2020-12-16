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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Экономические потери приводят к изменениям в мозге

Экономические потери приводят к изменениям в мозге
16 декабря
18:42 2020
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Российские исследователи из Института когнитивных нейронаук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» провели эксперимент, в ходе которого получили подтверждение предположения, что экономическая деятельность активно воздействует на мозг.

Участникам предложили экономическую игру, требовавшую быстрой реакции на звуковые сигналы о возможной потере выигрыша. В результате выяснилось, что в ходе игры слуховая кора мозга начинает лучше различать звуки, предвещающие большой финансовый ущерб. Ученые сделали вывод, что опыт экономической деятельности приводит к таким изменениям в мозге, что он обучается автоматически распознавать важные внешние сигналы, даже если человек сознательно не сосредоточивает на них внимание, сообщает hse.ru     

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