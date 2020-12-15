Рабочая группа по Гагаузии провела сегодня заседание, в повестку дня которого были включены слушания относительно реализации плана действий по социально-экономическому развитию Гагаузской автономии в период 2016-2019 гг.; предпринятые Национальным институтом юстиции действия по интеграции меньшинств в области юстиции; законодательству в области защиты культурного наследия и др.

В заседании приняли участие члены рабочей группы, председатель парламента Зинаида Гречаный, башкан Гагаузии Ирина Влах и посол Швеции в Молдове Анна Либерг.

Зинаида Гречаный подчеркнула, что очень важно, чтобы все парламентские фракции достигли широкого согласия по поводу принятия в окончательном чтении трех законопроектов, подготовленных членами Совместной рабочей группы парламента Республики Молдова и Народного Собрания АТО Гагаузия.

Проекты направлены на улучшение коммуникации между центральными властями и властями автономии и налаживание совместных действий по важным социальным, экономическим и правовым направлениям.

Рабочая группа по обеспечению, в рамках конституционных норм, функциональности АТО Гагаузия и положений законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия была создана 20 ноября 2015 года. Ее цель – улучшение функционирования Гагаузской автономии.