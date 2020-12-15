Среда, 16 декабря 2020, 04:24

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Гречаный: Все фракции должны придти к консенсусу по Гагаузии

15 декабря
22:01 2020
Версия для печати

Рабочая группа по Гагаузии провела сегодня заседание, в повестку дня которого были включены слушания относительно реализации плана действий по социально-экономическому развитию Гагаузской автономии в период 2016-2019 гг.; предпринятые Национальным институтом юстиции действия по интеграции меньшинств в области юстиции; законодательству в области защиты культурного наследия и др.

В заседании приняли участие члены рабочей группы, председатель парламента Зинаида Гречаный, башкан Гагаузии Ирина Влах и посол Швеции в Молдове Анна Либерг.

Зинаида Гречаный подчеркнула, что очень важно, чтобы все парламентские фракции достигли широкого согласия по поводу принятия в окончательном чтении трех законопроектов, подготовленных членами Совместной рабочей группы парламента Республики Молдова и Народного Собрания АТО Гагаузия.

Проекты направлены на улучшение коммуникации между центральными властями и властями автономии и налаживание совместных действий по важным социальным, экономическим и правовым направлениям.

Рабочая группа по обеспечению, в рамках конституционных норм, функциональности АТО Гагаузия и положений законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия была создана 20 ноября 2015 года. Ее цель – улучшение функционирования Гагаузской автономии.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,070,00%
EUR20,740,00%
GBP22,950,00%
UAH0,610,00%
RON4,260,00%
RUB0,230,00%

Курсы валют в MDL на 16.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд