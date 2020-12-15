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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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В Израиле туристов пустили во дворец царя Ирода Великого

В Израиле туристов пустили во дворец царя Ирода Великого
15 декабря
21:21 2020
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Дворец находится внутри высокой искусственной горы, расположенной неподалеку от Иерусалима. Ее насыпали в I веке до нашей эры по приказу царя Иудеи Ирода Великого. Дворец, построенный в толще горы, включал амфитеатр, бани, украшенные мозаикой, роскошные залы, но служил в то же время и крепостью, где было немало туннелей и потайных ходов. За годы своего существования крепость не раз переходила из рук в руки – от иудеев к римлянам и обратно. Здесь же Ирод и похоронен, его гробницу обнаружили тринадцать лет назад.

С тех пор раскопки тут ведутся непрерывно, и работы много. Легенда гласит, что под старость Ирод Великий захотел, чтобы его великолепный дворец был погребен под слоем земли, использованной для насыпания искусственной горы, и желание царя было выполнено. Так что у археологов много работы.

Специалисты считают, что по значимости обнаружение дворца Ирода Великого не уступает раскопкам Помпеи, сообщает cursorinfo.co.il.  

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