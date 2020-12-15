Исследование провели кардиологи из Университетской клиники Ла-Корунья в Испании. Врачи установили наблюдение за 165 пациентами, которым был поставлен диагноз «ишемическая болезнь сердца» или имелись подозрения о ее существовании, поскольку все участники предъявляли жалобы на боль за грудиной или одышку в случае физической нагрузки.

Прежде всего всем испытуемым провели тест с помощью тренажера «беговая дорожка» для оценки индивидуальной уровня допустимой физической нагрузки. Он определяется в метаболических элементах и обозначается как МЕТ. Один МЕТ – затраты энергии в состоянии покоя, два-четыре – при легкой физической нагрузке. Если пациент не может на тренажере выдержать нагрузку более пяти МЕТ, для него существует значительный риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний. А для тех, кто легко переносит 10 МЕТ, риск очень мал.

Когда участники отдохнули, им было предложено быстро пройти пешком шестьдесят ступеней вверх. У тех, кому потребовалось на это сорок-сорок пять секунд, поводов для беспокойства практически нет. А вот те, кто затратил на подъем свыше полутора минут, должны озаботиться состоянием своего здоровья.

Врачи утверждают, что такой простой и доступный тест легко способен провести каждый человек самостоятельно. Достаточно засечь время и в хорошем темпе подняться на четыре пролета лестницы. Затраченные минуты подскажут, есть ли срочная необходимость обратиться к врачу, сообщает health.mail.ru.