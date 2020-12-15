Археологи из Университета Хайфы в Израиле обнаружили большое количество металлических слитков, относящихся к периоду, когда нынешняя территория страны принадлежала Египту. То есть артефактам свыше трех тысяч лет.

На первый взгляд слитки кажутся серебряными, но химический анализ металла позволил установить, что это сплав меди, но выполненный очень искусно. Когда-то, когда еще не умели чеканить монеты, роль денег выполняли слитки, а то и просто куски драгоценных металлов, прежде всего серебра. Но на территории сегодняшнего Израиля месторождений серебра не было, металл импортировали. Однако по мере того, как окружающие государства, где покупали серебро, приходили в упадок, благородный металл оказался в дефиците.

По мнению ученых, фараонам не хотелось афишировать, что серебра в стране не хватает, поэтому они не возражали против того, чтобы за благородный металл выдавали сплав меди. О том, что верховная власть была в курсе дела, свидетельствует широчайший масштаб подделок, сообщает «Live Science».