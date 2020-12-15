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Газета "Кишиневские новости"

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Молдова – Россия: диалог продолжается

Молдова – Россия: диалог продолжается
15 декабря
14:57 2020
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Председатель парламента РМ, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный провела сегодня встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в нашей стране Олегом Васнецовым.

Собеседники обсудили текущее состояние молдо-российских отношений и подтвердили наличие эффективного и продуктивного диалога между двумя странами. Была выражена обоюдная решимость и дальше укреплять стратегическое сотрудничество в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Во время встречи была рассмотрена также текущая политическая ситуация в Республике Молдова. Зинаида Гречаный рассказала о повестке законодательного собрания на ближайшее время. Спикер подчеркнула приоритетность принятия бюджетно-налоговой политики и трех бюджетов на 2021 год в окончательном чтении после учета всех поправок.

Посол России Олег Васнецов пожелал успехов в законодательной деятельности, особенно в продвижении нынешней сложной повестки дня.

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