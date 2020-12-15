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Газета "Кишиневские новости"

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Молдова: Как противодействовать фальсификации истории

Молдова: Как противодействовать фальсификации истории
15 декабря
14:56 2020
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Президент Игорь Додон встретился с руководителем Национального координационного комитета «Победа».

Президент Молдовы Игорь Додон и руководитель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович провели встречу, где были подведены итоги 2020 года, в первую очередь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Глава государства поблагодарил Алексея Петровича и в его лице всех активистов и волонтёров, которые прилагают огромные усилия по сохранению исторической памяти в нашей стране.

Также собеседники обсудили программу на будущий год, в частности, о необходимости продолжения работы по патриотическому воспитанию молодежи, увековечиванию памяти павших героев. Петрович сообщил о планах по восстановлению воинских мемориалов, публикации книг, а также по противодействию фальсификации истории.

По словам Игоря Додона, особое внимание в 2021 году будет уделено проведению памятных мероприятий 22 июня, приуроченных к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, а также героической обороны Молдавии от фашистских захватчиков летом 1941 года.

Игорь Додон подчеркнул, что он намерен и далее предпринимать всё необходимое для увековечивания подвига наших предков и для борьбы с фальсификацией истории Молдовы.

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