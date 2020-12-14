Семьи работников системы здравоохранения, которые скончались из-за заражения COVID-19, получат единовременную выплату в размере 100 тыс. леев. Правительство поддержало поправку депутатов, которая предусматривает выплату этих средств.

«Предлагается, чтобы она осуществлялась из резервного фонда правительства за 2021 год, но чтобы она распространялась на всех, кто скончался, начиная с 17 марта 2020 года», – уточнил министр финансов Серджиу Пушкуца.

Проект налогово-бюджетной политики на 2021 год будет рассмотрен во втором чтении в парламенте.