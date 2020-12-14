Премьер Ион Кику заявил, что увеличение на 30% зарплаты медиков с 1 января, как и применяемые надбавки с 1 сентября, не будут возможными, если депутаты не одобрят государственный бюджет на следующий год.

«Тем, кто думает, что страна может войти в новый год без одобренного бюджета: при таком сценарии становится невозможным увеличение зарплаты на 30% и повышенные выплаты с 1 сентября», – сказал Кику.

Премьер обратился к депутатам, которых призвал поддержать проекты бюджетов.

«Необходимо обеспечить адекватное финансирование нужд здравоохранения. Для этого мы направляем дополнительные средства на оплату труда медработников», – отметил Кику.

Правительство рассмотрело сегодня поправки депутатов к основным финансовым законам страны – бюджетам страны, а также мед и соцстрахования. Им предстоит пройти через одобрение в парламенте.