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Газета "Кишиневские новости"

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Кику: Страна не может войти в новый год без одобренного бюджета

Кику: Страна не может войти в новый год без одобренного бюджета
14 декабря
19:21 2020
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Премьер Ион Кику заявил, что увеличение на 30% зарплаты медиков с 1 января, как и применяемые надбавки с 1 сентября, не будут возможными, если депутаты не одобрят государственный бюджет на следующий год.

«Тем, кто думает, что страна может войти в новый год без одобренного бюджета: при таком сценарии становится невозможным увеличение зарплаты на 30% и повышенные выплаты с 1 сентября», – сказал Кику.

Премьер обратился к депутатам, которых призвал поддержать проекты бюджетов.

«Необходимо обеспечить адекватное финансирование нужд здравоохранения. Для этого мы направляем дополнительные средства на оплату труда медработников», – отметил Кику.

Правительство рассмотрело сегодня поправки депутатов к основным финансовым законам страны – бюджетам страны, а также мед и соцстрахования. Им предстоит пройти через одобрение в парламенте.

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