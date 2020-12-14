Правительство одобрило поправку депутатов ПСРМ к проекту налогово-бюджетной политики на 2021 год, которой применение единой ставки НДС в сельском хозяйстве переносится на 1 июля.

Документ, прошедший первое чтение в парламенте, предполагает увеличение ставки НДС с 8% до 12% и введение сниженной ставки НДС с 20 до 12% для удобрений.

По мнению депутатов ПСРМ, внедрение этой меры с 1 января 2021 года создаст проблемы сельхозпредприятиям, которые еще не успели продать урожай этого года, закупив удобрения по действующим ставкам.

Таким образом, ставка НДС в 12%, применяемая с 1 июля, уравновесит налоговую нагрузку на аграриев.

Власти считают, что эта мера позволит фермерам получить косвенную поддержку в размере 222 млн леев.