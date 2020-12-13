На сегодняшний день в стране 108901 человек прошли лечение и 2572 умерли от инфекции COVID-19. На 13 декабря в Молдове подтверждены 126518 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 9106 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 31882 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3786 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 290 в крайне тяжелом состоянии (64 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).