Наталия Кривошеева, преподаватель гимназии №1 города Дубоссары, на Международной олимпиаде учителей «ПРОФИ-2020» по обществоведению заняла 15 место среди 1305 участников из стран СНГ и Монголии, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Конкурс проходил в режиме онлайн. «Решила попробовать свои силы. Мы отвечали через систему прокторинг (дистанционное наблюдение и контроль экзаменуемого) на вопросы по философии, экономике, политологии, социологии, истории. Олимпиада является уникальным конкурсом, который позволяет получить не только объективную оценку предметных компетенций – наших знаний, но и повысить уровень квалификации в новом формате», – рассказала местным журналистам Кривошеева. Проводит ежегодно олимпиаду Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» из города Пермь и Министерство образования края.