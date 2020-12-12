Ученые из Университета Макгилла в Канаде провели интересный эксперимент. Они причиняли боль испытуемым с помощью специального устройства, а потом просили их определить силу своих болевых ощущений баллами от нуля до ста. Затем участникам эксперимента предложили выполнить ряд заданий для проверки памяти. Им демонстрировали ряд букв, который затем сменялся другим. Испытуемые должны были вспомнить, была ли буква из второго ряда в первом ряду, и как давно. При этом участники могли выбрать – напрячь память или терпеть боль.

Выяснилось, что пока задача была простой, люди выбирали умственное усилие. Но чем сложнее становилось задание, тем больше оказывалось согласных потерпеть боль, а не активизировать мозги. Ученые признались, что не ожидали такого результата: они были уверены, что испытуемые выберут вариант без физической боли или телесного дискомфорта.

Теперь исследователи намерены проверить, в пользу чего будет сделан выбор, если альтернативой умственным усилиям окажутся удар током, отвратительный запах или социальный дискомфорт, рассказывает «Live Science».