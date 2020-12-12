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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Если вздремнуть днем, работоспособность повышается

12 декабря
19:06 2020
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Исследования на эту тему проводились сразу в нескольких научных центрах – Калифорнийском и Мичиганском университетах, а также в Национальном космическом ведомстве США. Оказалось, что более трети удаленных сотрудников американских офисов и четверть – британских позволяют себе кратковременный сон в течение рабочего дня, и ощущают при этом повышение работоспособности, а также улучшение психоэмоционального состояния.    Ученые пришли к выводу, что продолжительность дневного сна не должна превышать получаса, а в идеале достаточно и двадцати минут. Оптимальное время для такого «тихого часа» – между 13.00 и 15.00. Дремать в разгар рабочего дня лучше полусидя, а если уж ложиться, то не укутываться в одеяло, тем более с головой, пишет «The Guardian».

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