Исследования на эту тему проводились сразу в нескольких научных центрах – Калифорнийском и Мичиганском университетах, а также в Национальном космическом ведомстве США. Оказалось, что более трети удаленных сотрудников американских офисов и четверть – британских позволяют себе кратковременный сон в течение рабочего дня, и ощущают при этом повышение работоспособности, а также улучшение психоэмоционального состояния. Ученые пришли к выводу, что продолжительность дневного сна не должна превышать получаса, а в идеале достаточно и двадцати минут. Оптимальное время для такого «тихого часа» – между 13.00 и 15.00. Дремать в разгар рабочего дня лучше полусидя, а если уж ложиться, то не укутываться в одеяло, тем более с головой, пишет «The Guardian».