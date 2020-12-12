Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 декабря 125723 зараженных
12 декабря
18:21 2020
К вечеру 12 декабря в Молдове зарегистрированы 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.
Всего проведено тестов в этот день – 3658, из них первичных – 3285, а повторных 373.
Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 125723 человека.
Из 1459 новых случаев на сегодняшний день 65 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 18, медсестры – 37, вспомогательный персонал – 10.