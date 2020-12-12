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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 декабря 125723 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 декабря 125723 зараженных
12 декабря
18:21 2020
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К вечеру 12 декабря в Молдове зарегистрированы 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.  

Всего проведено тестов в этот день – 3658, из них первичных – 3285, а повторных 373.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 125723 человека.

Из 1459 новых случаев на сегодняшний день 65 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 18, медсестры – 37, вспомогательный персонал – 10.

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