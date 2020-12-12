К вечеру 12 декабря в Молдове зарегистрированы 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 3658, из них первичных – 3285, а повторных 373.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 125723 человека.

Из 1459 новых случаев на сегодняшний день 65 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 18, медсестры – 37, вспомогательный персонал – 10.