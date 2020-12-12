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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 декабря 107733 излечившийся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 декабря 107733 излечившийся
12 декабря
18:21 2020
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На сегодняшний день в стране 107733 человека прошли лечение и 2547 умерли от инфекции COVID-19. На 12 декабря в Молдове подтверждены 125723 случая заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 9026 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 31733 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3829 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 288 в крайне тяжелом состоянии (62 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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