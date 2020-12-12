Суббота, 12 декабря 2020, 23:14

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 декабря 2547 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 декабря 2547 смертельных случаев
12 декабря
18:16 2020
Версия для печати

В течение прошедшего дня, 12 декабря, зарегистрированы еще 26 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 79-летняя женщина из Флорештского района, 77-летний мужчина из Флорештского района, 72-летняя женщина из Чадыр-Лунгского района, 57-летний мужчина из Яловенского района, 75-летний мужчина из Сорокского района, 56-летняя женщина из Фалештского района, 59-летняя женщина из Кишинева, 57-летняя женщина из Бричанского района, 65-летняя женщина из Яловенского района, 66-летний мужчина из Дондюшанского района, 64-летняя женщина из Чимишлийского района, 66-летний мужчина из Кишинева, 44-летний мужчина из Приднестровья, 58-летняя женщина из Приднестровья, 63-летний мужчина из Приднестровья, 62-летний мужчина из Приднестровья, 69-летний мужчина из Кишинева, 64-летняя женщина из Кишинева, 37-летний мужчина из района Шолдэнешть, 61-летняя женщина из Приднестровья, 74-летняя женщина из Приднестровья, 63-летний мужчина из Новоаненского района, 71-летняя женщина из района Дрокия, 78-летняя женщина из Яловенского района, 75-летняя женщина Новоаненского из района, 65-летний мужчина из Рышканского района. На вечер 12 декабря 107733 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2547 человек умерли от инфекции.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,170,00%
EUR20,790,00%
GBP22,70–0,01%
UAH0,610,00%
RON4,270,00%
RUB0,230,00%

Курсы валют в MDL на 12.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд