В течение прошедшего дня, 12 декабря, зарегистрированы еще 26 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 79-летняя женщина из Флорештского района, 77-летний мужчина из Флорештского района, 72-летняя женщина из Чадыр-Лунгского района, 57-летний мужчина из Яловенского района, 75-летний мужчина из Сорокского района, 56-летняя женщина из Фалештского района, 59-летняя женщина из Кишинева, 57-летняя женщина из Бричанского района, 65-летняя женщина из Яловенского района, 66-летний мужчина из Дондюшанского района, 64-летняя женщина из Чимишлийского района, 66-летний мужчина из Кишинева, 44-летний мужчина из Приднестровья, 58-летняя женщина из Приднестровья, 63-летний мужчина из Приднестровья, 62-летний мужчина из Приднестровья, 69-летний мужчина из Кишинева, 64-летняя женщина из Кишинева, 37-летний мужчина из района Шолдэнешть, 61-летняя женщина из Приднестровья, 74-летняя женщина из Приднестровья, 63-летний мужчина из Новоаненского района, 71-летняя женщина из района Дрокия, 78-летняя женщина из Яловенского района, 75-летняя женщина Новоаненского из района, 65-летний мужчина из Рышканского района. На вечер 12 декабря 107733 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2547 человек умерли от инфекции.