В нашу жизнь все шире входят устройства, контролирующие состояние здоровья. Соответственно, их приходится регулярно заряжать. Однако батареи конденсаторы, используемые для этих целей, во многом несовершенны.

Группа ученых из Университета Пенсильвании в США в сотрудничестве с зарубежными коллегами разработала оригинальную эластичную систему, преобразующую энергию от дыхания и движения человека в ту, которая способна заряжать гаджеты, такие как фитнес-браслеты и им подобные.

Для создания системы использовали наноматериалы и применили технологию, позволяющую превратить механическое движение – сгибание конечностей, дыхание, речь или пение – в электроэнергию. Так у системы появилось автономное питание, сообщает EurekAlert.