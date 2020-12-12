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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В США изобрели систему для зарядки гаджетов от дыхания человека

В США изобрели систему для зарядки гаджетов от дыхания человека
12 декабря
17:36 2020
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В нашу жизнь все шире входят устройства, контролирующие состояние здоровья. Соответственно, их приходится регулярно заряжать. Однако батареи конденсаторы, используемые для этих целей, во многом несовершенны.

Группа ученых из Университета Пенсильвании в США в сотрудничестве с зарубежными коллегами разработала оригинальную эластичную систему, преобразующую энергию от дыхания и движения человека в ту, которая способна заряжать гаджеты, такие как фитнес-браслеты и им подобные.

Для создания системы использовали наноматериалы и применили технологию, позволяющую превратить механическое движение – сгибание конечностей, дыхание, речь или пение – в электроэнергию. Так у системы появилось автономное питание, сообщает EurekAlert.    

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