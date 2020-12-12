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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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С вредными грибками теперь умеют бороться, не вредя полезным

12 декабря
17:36 2020
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Грибковые заболевания – одни из самых распространенных, причем не только у человека, но и в животном и растительном мире. Для борьбы с грибковой инфекцией существует множество препаратов, но все они не делают разницы между вредными и полезными грибками, уничтожая и те, и другие.

Ученые Томского политехнического университета в партнерстве с коллегами из Новосибирского научно-технического центра «Вектор-Вита» и Национального автономного университета Мексики разработали избирательный метод противогрибковой терапии, при которой уничтожаются только патогенные грибки, а полезная флора сохраняется неповрежденной. В препаратах использованы наночастицы серебра, обладающие высокой противоинфекционной эффективностью и, к тому же, являются нетоксичными в терапевтической концентрации.

Исследователи считают, что их разработка может найти применение также в ветеринарии и сельском хозяйстве. Сейчас идет подготовка к клиническим испытаниям, сообщает РИА «Новости».  

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