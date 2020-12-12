Почему люди так легко верят в дезинформацию? Группа ученых из Нью-Йоркского университета решила разобраться в этом вопросе. С помощью магнитоэнцефалографии провели исследование реакций мозга на текст одного и того же содержания, но изложенный разными словами.

Выяснилось, что если в сообщении говорится о фактах уверенно, а не предположительно, нейронная активность возрастает, чего не наблюдалось, когда говорящий не выражал уверенности в том, что утверждал. Нейролингвисты сделали вывод, что мозг хорошо различает факты и предположения, соответственно, человек охотно поверит в любую ложь, если она будет изложена уверенно и подана как бесспорная. Не в последнюю очередь в этом и состоит причина столь быстрого распространения всевозможных фейков, даже если содержащаяся в них информация на первый взгляд кажется чудовищной, сообщает «Science Daily».