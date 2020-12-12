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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Мозг верит в обман, если правильно подобрать слова

Мозг верит в обман, если правильно подобрать слова
12 декабря
17:31 2020
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Почему люди так легко верят в дезинформацию? Группа ученых из Нью-Йоркского университета решила разобраться в этом вопросе. С помощью магнитоэнцефалографии провели исследование реакций мозга на текст одного и того же содержания, но изложенный разными словами.

Выяснилось, что если в сообщении говорится о фактах уверенно, а не предположительно, нейронная активность возрастает, чего не наблюдалось, когда говорящий не выражал уверенности в том, что утверждал. Нейролингвисты сделали вывод, что мозг хорошо различает факты и предположения, соответственно, человек охотно поверит в любую ложь, если она будет изложена уверенно и подана как бесспорная. Не в последнюю очередь в этом и состоит причина столь быстрого распространения всевозможных фейков, даже если содержащаяся в них информация на первый взгляд кажется чудовищной, сообщает «Science Daily».   

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