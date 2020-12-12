Государство эламитов в третьем тысячелетии до нашей эры находилось на территории нынешнего Ирана. И там в начале ХХ века во время раскопок нашли вазы из серебра, испещренные какими-то надписями. С тех больше ста лет пор ученые пытались расшифровать эти надписи, но у них ничего не получалось.

И вот теперь, наконец, археолог из Франции Франсуа Дессе сделал публичное заявление, что сумел, в сотрудничестве с несколькими коллегами, прочитать надписи, сделанные эламитами. Расшифровать удалось четыре десятка текстов. Оказалось, что они содержат имена правителей государства и одного из божеств, которому поклонялись жители страны.

По мнению ученых, система письма эламитов существовала параллельно с клинописью древних шумеров, а не была ее ответвлением, как считалось ранее, пишет «The Courier».