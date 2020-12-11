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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Найдена легендарная немецкая шифровальная машина

Найдена легендарная немецкая шифровальная машина
11 декабря
22:31 2020
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В ноябре у балтийского побережья Германии дайверы случайно обнаружили на морском дне знаменитую немецкую шифровальную машину «Enigma», которую называли чудом шифровальной техники времен Второй мировой войны. Вообще-то под водой искали брошенные рыбацкие сети, а нашли уникальный артефакт.

Как «Enigma» оказалась на дне морском, пока неизвестно. Однако есть предположение, что машину в конце войны затопили специально, хотя к тому времени все сложнейшие коды уже удалось расшифровать. В настоящее время агрегат передали реставраторам, чтобы восстановить его, а затем выставить в музее. По мнению специалистов, работа будет сложной и займет не меньше года, учитывая, что устройство так долго подвергалось воздействию соленой морской воды, сообщает sciencealert.com.    

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