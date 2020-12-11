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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Египте обнаружили древнейший географический указатель

В Египте обнаружили древнейший географический указатель
11 декабря
22:26 2020
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Археологи из Боннского университета в сотрудничестве с Министерством древностей Египта сумели прочитать иероглифы, вырезанные на камне. Это оказался географический указатель, по мнению специалистов, древнейший среди всех известных. На камне значится: «Владение царя Хора Скорпиона».

Хор Скорпион был властителем Египта еще до того, как власть перешла к династиям фараонов. Но уже тогда Египет был первым территориальным (централизованным) государством в мире, протянувшимся более чем на восемьсот километров с севера на юг. Кроме надписи на камне вырезано изображение скорпиона.

Интересно, что обнаружили камень не в Египте, а на территории нынешнего Судана в русле высохшей реки Вади-аль-Малик. Исследователи считают это свидетельством того, как Египет колонизировал побережье Нила, сообщает «National Geographic».

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