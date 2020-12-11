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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 декабря 124264 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 декабря 124264 зараженных
11 декабря
22:21 2020
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К вечеру 11 декабря в Молдове зарегистрированы 1579 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 3482, из них первичных – 3060, а повторных 422.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 124264 человека.

Из 1579 новых случаев на сегодняшний день 66 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 25, медсестры – 30, вспомогательный персонал – 11.

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