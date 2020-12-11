К вечеру 11 декабря в Молдове зарегистрированы 1579 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 3482, из них первичных – 3060, а повторных 422.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 124264 человека.

Из 1579 новых случаев на сегодняшний день 66 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 25, медсестры – 30, вспомогательный персонал – 11.