Пятница, 11 декабря 2020, 19:44

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Хороший сон зависит от состояния микрофлоры кишечника

Хороший сон зависит от состояния микрофлоры кишечника
11 декабря
16:16 2020
Версия для печати

Зависимость установили исследователи из университета Цукубы в Японии в ходе лабораторного эксперимента на мышах. Одной группе животных назначили антибиотики широкого спектра действия, другая группа не принимала ничего. Затем было проанализировано состояние кишечной микрофлоры мышей из обеих групп. Параллельно сравнивались элктроэнцефалограммы подопытных. Выяснилось, что фаза медленного сна у тех животных, которым давали антибиотики, короче, чем у тех, которые лекарств не получали. Между тем организм восстанавливает силы именно во время этой фазы. Ученые сделали вывод, что пострадавшая из-за приема антибиотиков микрофлора кишечника приводит к нарушению обмен веществ, в результате чего в организме вырабатывается недостаточно серотонина и витамина В6. Это приводит к нарушению взаимосвязи между нейронами головного мозга. Проще говоря, до мозга элементарно не доходят сигналы о том, что пора переходить от фазы быстрого сна к фазе медленного.   

Таким образом, рекомендуют исследователи, те, кто недоволен качеством собственного сна должны проверить состояние микрофлоры своего кишечника. И поаакуратнее относиться к приему антибиотиков, не занимаясь самолечением, сообщает «Psychology Today».  

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,17–0,69%
EUR20,80–0,91%
GBP22,67–1,44%
UAH0,61–0,17%
RON4,27–0,92%
RUB0,23–0,69%

Курсы валют в MDL на 11.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд