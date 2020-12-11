Зависимость установили исследователи из университета Цукубы в Японии в ходе лабораторного эксперимента на мышах. Одной группе животных назначили антибиотики широкого спектра действия, другая группа не принимала ничего. Затем было проанализировано состояние кишечной микрофлоры мышей из обеих групп. Параллельно сравнивались элктроэнцефалограммы подопытных. Выяснилось, что фаза медленного сна у тех животных, которым давали антибиотики, короче, чем у тех, которые лекарств не получали. Между тем организм восстанавливает силы именно во время этой фазы. Ученые сделали вывод, что пострадавшая из-за приема антибиотиков микрофлора кишечника приводит к нарушению обмен веществ, в результате чего в организме вырабатывается недостаточно серотонина и витамина В6. Это приводит к нарушению взаимосвязи между нейронами головного мозга. Проще говоря, до мозга элементарно не доходят сигналы о том, что пора переходить от фазы быстрого сна к фазе медленного.

Таким образом, рекомендуют исследователи, те, кто недоволен качеством собственного сна должны проверить состояние микрофлоры своего кишечника. И поаакуратнее относиться к приему антибиотиков, не занимаясь самолечением, сообщает «Psychology Today».