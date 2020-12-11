Председатель фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ заявил, что за новое правительство могли бы проголосовать только настоящие фракции, которые придут к согласию относительно премьера-технократа.

«Если парламентские фракции, и это было бы хорошо, могли прийти к консенсусу в отношении формирования правительства, то оно должно состоять из политически не ангажированных людей, чтобы не было подозрений со стороны различных фракций», – заявил Фуркулицэ в интервью для радиостанции «Europa Liberă».

В рамках интервью лидер социалистов в парламенте не исключил создание широкой коалиции из ПСРМ, ПДС, DA и ДПМ. В то же время Фуркулицэ подчеркнул, что досрочные выборы могут пройти не раньше мая и не позже осени нынешнего года.