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Газета "Кишиневские новости"

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Корнелиу Фуркулицэ о компромиссной фигуре на должность премьера

Корнелиу Фуркулицэ о компромиссной фигуре на должность премьера
11 декабря
11:21 2020
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Председатель фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ заявил, что за новое правительство могли бы проголосовать только настоящие фракции, которые придут к согласию относительно премьера-технократа.

«Если парламентские фракции, и это было бы хорошо, могли прийти к консенсусу в отношении формирования правительства, то оно должно состоять из политически не ангажированных людей, чтобы не было подозрений со стороны различных фракций», – заявил Фуркулицэ в интервью для радиостанции «Europa Liberă».

В рамках интервью лидер социалистов в парламенте не исключил создание широкой коалиции из ПСРМ, ПДС, DA и ДПМ. В то же время Фуркулицэ подчеркнул, что досрочные выборы могут пройти не раньше мая и не позже осени нынешнего года.

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