Президент Игорь Додон сообщил, что после встречи в понедельник с премьером Ионом Кику сделал тест на COVID-19, результат которого оказался негативным. Об этом он заявил в ходе прямой трансляции.

«Я здоров. Очевидно, что, если бы появились симптомы, нужно было бы принимать меры. Я прошел тест, все ок, и я не заражен. Работаем дальше», – заявил президент.

Напомним, что в среду стало известно, что премьер Ион Кику заразился коронавирусом. Глава правительства проходит курс лечения, а заседание правительства на этой неделе прошло дистанционно.