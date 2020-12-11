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Газета "Кишиневские новости"

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Додон заявил, что прошел тест на COVID-19 после встречи с Кику

11 декабря
11:21 2020
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Президент Игорь Додон сообщил, что после встречи в понедельник с премьером Ионом Кику сделал тест на COVID-19, результат которого оказался негативным. Об этом он заявил в ходе прямой трансляции.

«Я здоров. Очевидно, что, если бы появились симптомы, нужно было бы принимать меры. Я прошел тест, все ок, и я не заражен. Работаем дальше», – заявил президент.

Напомним, что в среду стало известно, что премьер Ион Кику заразился коронавирусом. Глава правительства проходит курс лечения, а заседание правительства на этой неделе прошло дистанционно.

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